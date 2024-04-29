黃牛專案得標廠商曾任黨產會委員 文化部：一切公開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）今天立法院教文委員會國民黨立委葉元之指出文化部成立「黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」，得標廠商曾任不當黨產處理委員會委員；文化部表示，該標案是最有利標也是公開招標，打擊黃牛無關顏色。

文化部次長王時思今天在立法院教育及文化委員會回應表示，去年專案辦公室案經公開招標後，共有2家廠商投標，經專家學者組成評選委員會評選出得標廠商；至於今年採購案目前上網公告中，尚未進行評選，目前還未知有哪些廠商投標。

文化部今天發布新聞稿強調，「相關採購、評選作業都可受公評」，專家學者依廠商提供的法律專業服務進行評選，與廠商是否曾經擔任政府相關職務無關，「打擊黃牛無關顏色」。

文化部表示，「文化創意產業發展法」增訂黃牛條款，去年2月提出修法，5月經立法院三讀通過，6月2日即生效施行。為因應修正條文迅速上路，文化部及地方政府執行調查及裁罰有大量法律諮詢及解釋需求，因此文化部於去年新法上路時，同步啟動辦理「112年黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」採購案。

專案辦公室服務需求，包括設計法令遵循流程、提供執法調查、查緝及裁罰遵循流程、各地方政府教育訓練、法律函釋建議、相關數據統計、檢舉電話接聽詢答、演唱會活動與網路各大售、讓票社團巡檢，以及提供最新黃牛態樣等。

文化部表示，採購案於去年6月經公開招標，共有2家廠商投標，經專家學者組成採購評選委員會，依廠商服務建議書的完整性、可行性、執行能力進行評選後，由長慧法律事務所得標，履約期間為10個月，決標金額為新台幣790萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部表示，去年採購案將於今年5月25日屆期，文化部自今年4月23日至5月13日，另行公開招標辦理「113 -114年黃牛檢舉及法律諮詢專案辦公室」採購案，履約期間規劃至明年12月止共19個月。得標廠商將持續協助文化部及地方政府，處理藝文表演票券黃牛防制相關業務及法律諮詢服務等工作。

文化部強調，藉由專案辦公室的法律專業及人力提供有力支持，相關採購及履約、作業過程公開透明、可受公評，期盼各界亦能多予提供有益的建議，共同為維護藝文票券市場努力。（編輯：張雅淨）1130429