桃園警雷霆除暴專案 查扣槍60枝毒品逾5萬公克

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園市3月間發生警匪槍戰，警方隨即執行「雷霆除暴」專案，針對治安顧慮場所強力掃蕩，為期1個月的專案共查扣毒品5萬多公克、各式槍枝60枝及子彈664顆。

桃園市3月23日晚間發生警匪槍戰，楊姓男嫌先朝景福派出所開槍，隨後駕車逃逸並與員警槍戰，造成1名員警中槍送醫後落網。初步了解楊嫌因10餘年前被捕，近期又被查緝槍砲不滿而犯案。

桃園市政府警察局今天舉行「雷霆除暴」專案掃蕩成果記者會，八德警分局偵查隊長黃一航接受媒體聯訪表示，日前查扣42把非法改造槍枝，現場還發現少見的電動多管旋轉式機槍模型槍，只要一經改造殺傷力驚人，警方相當重視，正持續查明供貨來源。

據指出，八德警分局日前執行「雷霆除暴」專案查緝販毒集團時，發現毒販因擔心黑吃黑而擁槍自重，警方在查獲土耳其短槍及衝鋒長槍等改造槍械後持續溯源，在平鎮區某出租套房查獲槍枝改造兵工廠，現場牆上及地板有40多枝準備改造的槍械及工具，並提供客制化服務，改造後就可擊發具殺傷力，出售犯罪集團。

執行「雷霆除暴」專案期間，桃園市警局表示，動員警力4328人次，查獲組織犯罪4件、大型職業賭場4處、通緝犯732件、非法槍彈案17件，並查扣各式槍枝60枝及子彈664顆、詐欺集團36團及攔阻被害金額約新台幣6527萬元、各級毒品726件，查扣毒品共5萬4115公克。

桃園市長張善政今天前往市警局頒發慰問金，他表示，3月23日有嫌犯開槍襲擊派出所引發警匪槍戰，警察在半小時內將匪徒緝捕到案，隨即啟動「雷霆除暴」專案。

他指出，警方啟動專案針對轄內治安顧慮場所進行強力掃蕩，與去年同期治安狀況比較，在全般刑案、暴力犯罪、聚眾鬥毆、竊盜犯罪等發生數都顯著下降，在查緝非法槍彈、詐欺集團、毒品等犯罪成果則顯著提升。（編輯：戴光育）1130429