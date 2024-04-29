黑石出價521億元收購 英音樂版權公司Hipgnosis點頭

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）擁有小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等西洋流行樂巨星歌曲版權的英國音樂公司Hipgnosis今天同意，以近16億美元（約新台幣521億元）賣給私募基金黑石。

法新社報導，美國音樂集團康科德（Concord）上週才提出比美國私募基金公司黑石（Blackstone）原本出價更高的價格來搶奪Hipgnosis，但在黑石也加碼後，如今峰迴路轉擠走對手。

Hipgnosis音樂基金（Hipgnosis Songs Fund，HSF）與黑石發表聯合聲明說，雙方「欣然宣布，已就一份提議現金收購案的條款與條件達成協議」。

聲明還說：「對於Hipgnosis的股東來說，與康科德提出的修正後出價條件相比，（黑石提出的）收購條件更具溢價吸引力。因此呼籲Hipgnosis股東對於康科德的提議不採取行動。」

黑石原本提出的收購價是每股1.24美元，但Hipgnosis的經營團隊24日宣布，康科德提出了每股1.25美元的收購價，並建議股東接受。黑石如今再將出價提高到每股1.30美元，使得Hipgnosis的總值來到約15億7000萬美元。

HSF董事長內勒（Robert Naylor）今天表示，董事會全體一致推薦股東接受黑石的收購提案。這筆交易預計今年第3季完成。

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Hipgnosis是由美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）的前經紀人墨庫瑞亞蒂斯（Merck Mercuriadis）和美國吉他手暨音樂製作人奈爾羅傑斯（Nile Rodgers）於2018年共同創立，經營150多套世界最大歌曲目錄的版權。

然而，在倫敦股市掛牌的HSF飽受旗下資產價值疑慮所苦，近期又將其擁有的歌曲目錄總估值大砍逾1/4至19億3000萬美元。去年12月Hipgnosis才揭露，由於銷售額銳減，上半年度虧損擴大至先前的3倍。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1130429