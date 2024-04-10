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林俊易羽球亞錦賽過頭關 續拚奧運門票

2024/4/10 21:59
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在亞洲羽球錦標賽男單首輪，以2個21比10輕取澳門選手裴鵬鋒，闖進16強，繼續力拚巴黎奧運門票。

在中國寧波舉行的亞錦賽，林俊易晚間在男單首輪登場，面對世界排名第258名的澳門選手裴鵬鋒，首局在9比8領先情況下，拉出9比0強攻，並以21比10先下一城。

林俊易次局也未給對手太多機會，在帶著11比6領先進入技術暫停後，以一波10比4攻勢收尾，最終以21比10勝出，在收下16強門票後，接下來將對決中國選手陸光祖與印度好手普蘭諾伊（Prannoy H. S.）之間的勝方。

巴黎奧運羽球積分計算至2024年4月28日，台灣一哥周天成男單排名第14，林俊易暫居第18名，而周天成已在亞錦賽闖進16強賽，有望再登奧運殿堂。

林俊易若想要搭上奧運列車，亞錦賽必須打進4強，奧運積分才能擠進前16名，取得奧運門票。（編輯：吳協昌）1130410

#巴黎奧運
#林俊易
#羽球亞錦賽
巴黎奧運
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