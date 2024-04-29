變種黃牛詐騙賣假票 文化部：一個月內提指引辦法

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）對於表演票券黃牛票事件，甚至詐騙賣假票，或是賣麥克風1萬元送2張票等變形黃牛行為，文化部次長王時思表示，將在一個月內邀集相關單位討論，針對變種黃牛行為提出指引辦法。

立法院教育及文化委員會今天邀請文化部、教育部等相關單位，就黃牛票取締、防範及執法成效做專案報告。

王時思今天在會前接受媒體聯訪時表示，自從去年文創法修法後，文化部鼓勵售票平台跟主辦單位採實名制，目前申請實名制補助達到20間，整體黃牛票數量跟去年同期比起來有下降。

針對黃牛票猖獗，國民黨立委洪孟楷質詢指出，應從根本下手，強化售票網資安，讓掃票機器人無法發揮作用，「如果文化部知道哪些做得比較好的售票系統如何施作，讓惡意程式無法掃票，文化部也應該要求其他售票網站比照辦理。」

此外，洪孟楷表示，現在還有變種黃牛賣假票，甚至有賣麥克風送2張演唱會的票。王時思表示，會在1個月內邀請相關單位開會，提出行為指引辦法。

國民黨立委柯志恩質詢指出，教育部體育署的檢舉黃牛專區太難找，甚至有運動賽事黃牛票的檢舉者找不到，轉而去文化部檢舉專區檢舉。柯志恩表示，是否可透過數位發展部結合文化部、體育署等單位成立共同檢舉平台；體育署長鄭世忠則表示會優化。

「文化創意產業發展法」規定的黃牛行為，包含「以不正方式取得票券」及「加價轉售」2種樣態。其中「以不正方式取得票券」方式包括機器人程式掃票，從民國112年6月2日起到113年4月15日止，文化部收受131件檢舉案件，其中8件成立，3件已移送地檢署，2件緩起訴，其餘調查中。

關於「加價轉售」檢舉案件共2105件，文化部表示，資料完備可繼續調查有609件，已交由地方政府調查，其中300件已處理完畢，309件調查中，完成率約5成。加上地方政府自行調查案件，現在已經裁處30案，總裁罰金額計新台幣208萬4490元。（編輯：張雅淨）1130429