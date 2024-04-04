文創法修法後首例 黃牛用程式搶票獲緩起訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）文創法修正去年三讀通過，周姓男子以電腦程式搶票並加價轉售獲利27萬餘元，繳回犯罪所得獲緩起訴處分，為修法後首例。檢察官依職權聲請再議，高檢署日前駁回再議確定。

為打擊黃牛現象，立法院去年三讀通過文化創意產業發展法修正條文，將藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張數，處票面金額10倍至50倍罰鍰，及處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

新北地檢署緩起訴處分書指出，周姓男子於民國103年起於臉書（Facebook）成立搶票工作室，自文創法去年6月2日生效至8月間，周男仍然持續招攬客戶，並以搶票程式搶票。

檢察官估算，周男藉由搶票程式購買海內外藝人的演唱會門票，共計152張，每張從中收取500元至數千元不等利益，合計獲利27萬9000元。

檢察官認定，周男行為違反文創法「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」罪。

檢察官考量周男犯後坦承犯行、態度良好，並繳回全數犯罪所得，處分緩起訴1年，向公庫支付20萬元。此為文創法修法上路後，首次查獲黃牛以電腦程式搶票。

檢察官依職權向台灣高等檢察署聲請再議；經高檢署審查後，認為檢方偵查完備，聲請再議無理由，日前駁回再議，周男獲緩起訴確定。（編輯：李錫璋）1130404