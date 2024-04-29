更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
碳費3子法草案預告 收費公式分3類暫定每年5月繳
首頁 / 產經

統一強化鮮食布局 砸13.4億元取得華福大溪廠

2024/4/29 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北29日電）統一和統一超分別強化鮮食與外送布局，統一代子公司凱亞食品公告，以新台幣13.41億元取得華福食品位於桃園市大溪區鮮食廠的不動產及設備；統一超以6億元增資子公司專聯科技（外送平台Foodomo）。

此外，統一也代子公司家福股份有限公司（家樂福）公告取得台南市新市區新北段不動產使用權資產，交易相對人為統一子公司統上開發建設公司，未來規劃將開設家樂福門市。

統一表示，凱亞食品主要是麵條專業研發生產廠、麵食商品專屬鮮食廠及7-ELEVEN鮮食商品供應廠商，因產能滿載，此次以不動產11.48億元、設備1.93億元，總計13.41億元，買下華福食品桃園大溪廠約4,270.04坪及設備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華福食品桃園大溪廠主要生產鮮食類產品、冷凍麵糰類產品。根據華福食品介紹，1999年遷廠林口投資擴充設備，成為超商專屬鮮食工廠，後來另成立麵包工廠，生產麵包烘焙等產品；目前華福也供應全聯旗下麵包產品，在烘焙業界可說占有一席之地，

統一超看準美食外送市場商機，在2021年併購本土外送平台Foodomo（專聯科技）100%股權，創下台灣零售通路併購外送平台的首例。統一超今天公告，將以6億元增資Foodomo，主要目的是為了充實營運資金之用。（編輯：張良知）1130429

#統一
#統一超
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.103