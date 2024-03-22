電價4月喊漲 友達節能降低衝擊、群創估影響不大

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（中央社記者潘智義台北22日電）經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，面板廠友達今天表示，用電成本增加，長遠對廠商營運仍是挑戰；不過，群創指出，將密切關注電價調整，預估影響不大。

台電虧損狀況嚴峻，經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。住宅分成4種調整級距，其中，每月用電330度以下住宅僅調漲3%、301至700度調漲5%，共約1250萬戶、占比93%。

友達強調，將審慎應對持續透過節能改善、智慧製造等措施，降低電費調漲衝擊。

友達解釋，在工廠用電部分，持續提升全方位節電，每年節電率可達2%以上；在綠電部分，公司也持續布建新的太陽能電廠；同時，對外電廠績效至2023年底已累積達到515MW綠電建置量，是協助台灣再生能源轉型的重要推手。

群創說明，預估電價調整影響不大，群創在ESG（環淨保護、社會責任、公司治理）永續的耕耘上，持續朝向淨零碳排生態系邁進，以落實低碳營運模式，結合內外部多方的交流合作，形成永續共融生態系，打造淨零碳排轉型新未來。

群創並積極參與國際倡議，設立明確減碳節能目標，以實際行動全力支持各項低碳創新方案推動，並以全體動員的精神，將永續理念融入企業文化，實踐愛護地球的行動。（編輯：楊凱翔）1130322