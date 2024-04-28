中國開放福建赴馬祖旅遊 李奇嶽：好的信號球

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中國文旅部今天宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽認為是1個非常好的信號球。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，全球解封，旅遊業快速成長，兩岸觀光卻還無法恢復正常，目前大陸未恢復民眾到台灣旅遊（包括自由行與旅遊團），台灣民眾可以自由行方式去中國大陸旅遊，團客3月1日曾短暫開放，因中國無善意回應，6月1日起又禁出團。

中國文旅部今天宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。

大陸委員會以發布新聞稿方式回應，指中國的做法不符合對等開放原則，也不是觀光旅運的常態。

不過，李奇嶽告訴媒體，中國先恢復福建居民到馬祖旅遊，是1個非常好的信號球。他認為，台灣若想要逐步打開兩岸觀光旅遊市場，應該要接好這個球，將6月1日起禁止組團到大陸的禁團令解除。

李奇嶽說，馬祖到福建或福建到馬祖的量能比較小，但可以視為兩岸觀光旅遊的破冰。

有關中國文旅部提到恢復平潭到台灣的海上客運直航部分，李奇嶽說，平潭往返台灣間的海運以往是海峽號，1趟可以載運約700旅客，希望兩岸的政府能以「你進一步，我進一步」方式，慢慢恢復到2019年之前人員往來較正常的情況。（編輯：管中維）1130428