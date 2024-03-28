突尼西亞科展 台灣學子獲1金1銀、年度TOP2

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（中央社記者陳至中台北28日電）台灣選拔2件作品參加非洲最大型的國際科展「突尼西亞國際工程與科技節」，拿下1金1銀，其中台北市永春高中學生黃偲安的數學研究，不只拿下金牌，還獲得年度TOP2殊榮。

國立台灣科學教育館從2024台灣國際科學展覽會（TISF）選拔優秀作品，陸續參加各國的國際科展。3月23日到28日於突尼西亞馬赫迪耶舉辦的「突尼西亞國際工程與科技節」，台灣選手以100%的得獎率抱回1金1銀。

黃偲安以「圓桌中對應編號的錯排問題」獲得金牌獎、和年度TOP2殊榮。他的作品探討圓桌上的入場順序與坐錯位置的關係，評審肯定他聰明地分析1個組合問題，再加以運用計算，結果完整還提出1個新的統計量，相當有創意。

台北市麗山高中學生馬灝、洪容以「雙層式水平軸風力渦輪機葉片結合尾流之探究」獲得大會銀牌獎。他們分析並設計雙層葉片風力渦輪機的葉片配置，藉由優化葉片擺放相對距離與角度，提升總體發電效率約40%。評審肯定實驗結果具實用潛力及前瞻性。

科教館長劉火欽表示，台灣學子獲得1金1銀的好成績，展現科學研究的實力。科教館今年在「突尼西亞國際工程與科技節」設立獎項，獲獎的2件作品將邀請參加2025台灣國際科展，期待能有更多火花。（編輯：管中維）1130328