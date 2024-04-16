隈研吾設計展「五感的建築」 台南展出至6/16
2024/4/16 16:03（4/16 16:36 更新）
（中央社記者楊思瑞台南16日電）日本建築師隈研吾建築設計展「五感的建築」在台南展出至6月16日，引進2件大型裝置、21件作品模型，市長黃偉哲今天表示，此次巡迴展在台灣唯一場次，力邀民眾把握機會欣賞。
台南市長黃偉哲前往參觀接受媒體聯訪表示，這次在台南的隈研吾建築設計展，不但是全台灣唯一場次，在清景麟集團教育基金促成與支持下，更以免收費方式，讓民眾以預約方式欣賞大師藝術作品，展覽內容對提升藝術涵養、對建築想像有很大啟發效果，民眾可在6月16日前，把握機會前往欣賞。
台南市政府提供資料指出，隈研吾享譽國際，以將建築融入自然環境與「負建築」聞名，此次展覽主題「五感的建築」是他面對未來城市設計提出的全新定義，從視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺等人類感官層面出發，啟發觀眾體驗各種生活空間。
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此次展覽在全球各地巡迴，已於上海、北京、成都展出，未來還將前往新加坡、加拿大，台灣唯一展出場次在台南市東區清景麟品牌形象館。
展覽引進2件大型裝置模型、21件作品模型，包含設於戶外草皮上的大型裝置「竹棱」，以及代表性作品模型新國立競技場、星巴克太宰府天滿宮表參道店，還有尚未公開的宜興紫砂博物館等，可欣賞隈研吾建築作品，還能深入感受建築與人之間的情感交流。（編輯：郭諭儒）1130416
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