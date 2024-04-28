清大創校113週年校慶 校友投球捐錢出力注能量

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）清華大學今天慶祝創校113週年校慶，舉辦「清華新能量」投球活動，邀校友將「能量球」投入有標示獎學金等圓筒中，象徵校友有錢出錢、有力出力，為學校永續發展投注新能量。

清華大學今天上午舉辦創校113週年暨在台建校68週年校慶大會，清華校長高為元致詞指出，面對國際競爭及新的挑戰，清大要提升教學研究及社會影響力，需更多資源挹注，今年校慶主軸訂為「清華新能量」，希望能引進更多校友及社會大眾力量，進而轉動並激發出新能量。

高為元表示，清大已爭取到教育部第2期高教深耕計畫，也獲選教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」的重點培育學校。

清華大學校友總會理事長蔡進步致詞指出，清大校友遍布全球，海外校友分會已達39個，校友總會將持續致力連結校內外資源，協助母校落實培育優秀人才的發展藍圖。

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在校慶活動中，清大設置「清華新能量」投球專區。校方人員向中央社記者表示，這個活動是邀校友把「能量球」投入標示傑出人才發展基金、新地平線永續基金、運動發展基金、旭日獎學金、文藝復興基金等多個圓筒中，象徵校友有錢出錢、有力出力，為學校永續發展投注新能量。

清大資訊工程學系校友黃士倫透過文字稿指出，他在大三時因獲得獎學金，得以度過家中經濟困難時期，今天他參與投球活動，將「能量球」投入標有「旭日獎學金」的圓筒中，將與同為清大校友的妻子持續捐款，幫助經濟弱勢學生。（編輯：戴光育）1130428