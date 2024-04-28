統測未受地震影響 初步統計攜手機入場違規最多
2024/4/28 19:09
（中央社記者許秩維台北28日電）113學年統一入學測驗今天傍晚考完，技專校院入學測驗中心表示，今天有零星地震，但未影響考試進行，初步統計以攜帶手機入場的違規最多。
技專校院入學測驗中心發布新聞稿指出，113學年統一入學測驗於27、28日舉行，共7萬5666人報名（四技6萬9361人、二技6305人），四技各節平均缺考率6.14%，二技各節平均缺考率6.07%。
測驗中心提到，今天上午花蓮及宜蘭地區發生2次地震，今天下午16時13分花蓮發生1次地震，但都未影響考試進行。
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根據測驗中心統計，考生違規事件截至今天下午5時統計，以「攜帶手機入場」的違規最多（111件），其次是「未帶准考證」約（25件）；四技二專統測申請突發傷病的考生累計66人，啟用24間備用試場，二技通報申請突發傷病的考生共3人，皆於原試場應試。
測驗中心表示，4月29日上午9時將公告統測參考答案，5月16日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於5月20日下午5時前申請成績複查。（編輯：蕭博文）1130428
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