小粉紅強烈抵制 田馥甄中國音樂節表演取消

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（中央社台北27日電）在中國小粉紅強烈抵制下，泡泡音樂與藝術節官方今晚宣布，因「活動籌備」原因，田馥甄（Hebe）將不參加5月2日京津冀站的表演。田馥甄隨後在微博發文表示「很遺憾」。

2022年8月2日，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，田馥甄被許多小粉紅指控未在中國社群平台轉發支持「一個中國」；她在IG發表的圖文，被解讀為酸中國挺台獨。其後，田馥甄的歌曲遭一些音樂平台下架，她被打為挺獨「劣跡藝人」，微博掉粉逾200萬，迄今未再登陸。

泡泡音樂與藝術節22日宣布，田馥甄5月2日將在京津冀站SOSO STAGE壓軸演出，帶來40分鐘的音樂與感動。由於活動內容已通過官方審批，顯示Hebe並未被中共列入黑名單。但消息一出，再度引發小粉紅群起強烈抵制，要求主辦單位取消。

泡泡音樂與藝術節官方微博27日晚間公告，非常遺憾地通知大家，因「活動籌備」原因，田馥甄將不參加5月2日京津冀站SOSO STAGE的表演。再次向各位朋友表示歉意，由衷感謝大家對本次音樂節的理解與支持。

田馥甄隨後在微博發文表示，「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面，但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰」。她並祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂饗宴。

在文章下方討論區，有粉絲表示，「寶貝安全第一，理解、支持，永遠在你身後，抱抱」，獲得最多按讚。

截至目前，田馥甄的微博粉絲仍有多達1321.4萬人。（編輯：楊昇儒）1130427