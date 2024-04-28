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烏南飯店傳遭俄無人機襲擊 俄媒稱住有講英語傭兵

2024/4/28 22:04
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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長表示，俄羅斯無人機襲擊導致尼古拉耶夫市一家飯店遭到嚴重破壞。俄羅斯新聞社則報導，這家飯店住有在烏國作戰且講英語的傭兵。

路透社報導，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）在通訊應用程式Telegram提到，敵方以一架「見證者-131/136型」（Shahed-131/136）無人航空載具（UAV）襲擊尼古拉耶夫市。

他還說：「一家飯店的建築因此受到嚴重破壞並起火，不過火勢很快就被撲滅…未傳出傷亡。」

維塔利．金與烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）指出，俄羅斯襲擊也造成附近另一家飯店的窗戶以及熱能基礎設施受損。

俄羅斯新聞社（RIA）引述在該地區暗中活動的俄國戰士說法，報導俄軍擊中尼古拉耶夫一間造船廠及一家飯店，那裡住著在烏克蘭作戰且講英語的傭兵。

然而，路透社無法獨立核實前述報導。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130428

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