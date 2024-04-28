台灣社區棒球錦標賽8強出爐 中大紅襪單日2勝

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）「113年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽」於27日開打，為LLB 50-70組國內選拔賽，8強隊伍出爐，C組中大紅襪今天單日2勝氣勢強，取得分組第1晉級。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）取得世界少棒聯盟（LLB）取得同意，今年起可派隊參加LLB 50-70組賽事，一圓社區棒球員也能代表台灣出國比賽的夢，國內選拔賽27日開打，12支隊伍力拚赴日參加亞太區比賽資格。

C組賽事中大紅襪今天首戰以13比0擊敗夢無限棒球俱樂部，接著與能量棒球學院交手力爭最佳晉級名次，中大紅襪開賽就趁著對方保送和守備失誤狂掃6分，早早讓情勢呈現一面倒，能量棒球學院欠缺反擊力道難以追分，中大紅襪終場以18比2搶勝，取得分組第1名。

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D組今天賽程，火焰勇士首戰以9比6擊敗盛樂地台南犀牛，台中騎士社區棒球隊以6比2擊敗盛樂地台南犀牛，火焰勇士與台中騎士社區棒球隊比賽也是分組名次之爭，火焰勇士以7比3搶勝，以分組第1晉級。

8強隊伍出爐，分別為WHB世界棒球聯盟、台中騎士社區棒球隊、藍色閃電野牛、能量棒球學院、中大紅襪、新北光芒社區棒球、火焰勇士和大神岡社區棒球隊。（編輯：管中維）1130428