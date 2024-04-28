南投郡大林道落石坍方 即起車輛禁入人員只出不進

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（中央社記者吳哲豪南投28日電）位在南投信義鄉的郡大林道受地震及大雨影響，多處落石坍方，林業署南投分署指出，考量民眾安全，林道即起禁止車輛進入、人員只出不進，籲山友從郡大林道下山務必小心勿停留。

根據農業部林業及自然保育署南投分署網站資料，郡大林道起點位於台21線旁十八重溪橋左岸，總長約32公里，不過因林道深入地質脆弱區域，經常遭受天災。

南投分署今天發布新聞稿指出，受到地震及大雨影響，林道多處落石坍方，其中以1.8公里處最為嚴重，加上近期天氣不穩，考量安全，林道禁止車輛通行，人員則「只出不進」，並呼籲山友近期避免上山。

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南投分署表示，受地震影響，林道0.9公里、1.2公里、1.7公里及1.8公里處都出現落石坍方，近期餘震不斷，1.8公里處災害持續擴大，無法通行。

南投分署說明，落石坍方路段須調派機具才能搶通，但近期因餘震不斷，加上山區降雨，考量勘災及施工安全，將等到狀況允許，再進場清理落石，基於行車安全考量，目前嚴禁車輛通行，至於山友如果要從郡大林道下山，務必注意步道狀況，行經崩塌區盡速通過，切勿停留。（編輯：陳仁華）1130428