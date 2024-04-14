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陳仕朋好投悍將搶勝 鋒總肯定本土先發投手表現佳

2024/4/14 17:41（4/14 18:11 更新）
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中華職棒富邦悍將隊14日繼續在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將先發投手陳仕朋（圖）用104球投7局無失分，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日繼續在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將先發投手陳仕朋（圖）用104球投7局無失分，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）富邦悍將隊投手陳仕朋今天先發7局無失分展現壓制力，率隊以7比0擊敗樂天桃猿；悍將連2戰本土先發投手都是優質先發，總教練陳金鋒表示，如果先發都可以這樣，比賽內容會越來越好。

中職富邦悍將隊今天繼續在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將派出本土投手陳仕朋先發，投出與前一場先發不同的表現，3日先發投1.1局失8分吞敗，今天則用104球投7局，被敲出4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，拿下個人本季首勝，也獲選單場MVP。

悍將隊開賽就積極搶分，1局下李宗賢選到四壞保送，1人出局後申皓瑋二壘打送回第1分，范國宸三壘打再添1分，王正棠二壘打送回團隊第3分，取得3比0領先。

悍將隊辛元旭今天手感不錯，5局下陽春砲替球隊多添保險分，為個人本季首轟，7局下王正棠敲安、高國麟獲得觸身球保送，辛元旭安打攻占滿壘，滿壘時林哲瑄選到四壞保送擠回1分。

8局下悍將隊靠著高國麟二壘打送回分數，辛元旭補上安打送回團隊第7分；辛元旭今天單場3安包括1轟，貢獻2分打點。

悍將這2場比賽派出本土投手先發都有不錯表現，昨天江國豪7局失1分，今天陳仕朋7局無失分，都是優質先發，總教練陳金鋒表示，如果先發投手表現都可以這樣，比賽內容會越來越好。

陳金鋒也提到，目前球隊打擊狀況看起來沒有太大問題，除了有時連貫性沒這麼好外，擊球內容、力量上都沒有太大問題。

陳仕朋投7局先發無失分，曾峻岳中繼1局無失分，李建勳後援登板反而有點狀況，投出3次四壞保送，陳金鋒表示，李建勳有不錯的球質，主要就是控球問題，如果控球可以更好，投起來也會比較有信心。（編輯：張雅淨）1130414

中華職棒富邦悍將隊14日下午在主場新莊棒球場交手樂天桃猿隊，悍將球員辛元旭（圖）手感不錯，單場繳出3安包括1轟，並貢獻2分打點，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日下午在主場新莊棒球場交手樂天桃猿隊，悍將球員辛元旭（圖）手感不錯，單場繳出3安包括1轟，並貢獻2分打點，助隊終場以7比0完封桃猿。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日在新莊主場迎戰樂天桃猿隊，悍將球員林哲瑄（圖）7局下選到四壞保送擠回1分。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日在新莊主場迎戰樂天桃猿隊，悍將球員林哲瑄（圖）7局下選到四壞保送擠回1分。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日在新莊棒球場與樂天桃猿隊打例行賽，1局下，悍將王正棠（圖）敲出左外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日在新莊棒球場與樂天桃猿隊打例行賽，1局下，悍將王正棠（圖）敲出左外野方向二壘安打，帶有1分打點。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒例行賽14日在新莊棒球場由富邦悍將與樂天桃猿交手，5局下，悍將隊辛元旭（圖）擊出左外野方向全壘打，受到球迷熱情歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒例行賽14日在新莊棒球場由富邦悍將與樂天桃猿交手，5局下，悍將隊辛元旭（圖）擊出左外野方向全壘打，受到球迷熱情歡呼。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日下午在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將辛元旭（前右）5局下擊出左外野方向全壘打，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將隊14日下午在新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將辛元旭（前右）5局下擊出左外野方向全壘打，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將與樂天桃猿14日在新莊棒球場打例行賽，1局下，悍將申皓瑋擊出左外野方向二壘安打，一壘跑者李宗賢（前左）撲回本壘得分。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
中華職棒富邦悍將與樂天桃猿14日在新莊棒球場打例行賽，1局下，悍將申皓瑋擊出左外野方向二壘安打，一壘跑者李宗賢（前左）撲回本壘得分。中央社記者趙世勳攝 113年4月14日
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