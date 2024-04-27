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美成立AI安全顧問委員會 黃仁勳蘇姿丰入列

2024/4/27 14:02（4/27 15:03 更新）
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圖左為超微執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
圖左為超微執行長蘇姿丰，右為輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國土安全部今天宣布就研發人工智慧的「安全與保障」成立顧問委員會，成員包括OpenAI、微軟、Alphabet等企業高層，以及輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰。

綜合路透社和法新社報導，這個委員會將為運輸部門、管線和電網營運商、網路服務提供商等制定相關建議，「預防和準備因應關鍵服務受AI相關干擾情事，以免影響國家或經濟安全、公眾健康或安全」。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）告訴記者，委員會將協助確保AI科技的安全開展，以及設法因應這類科技對能源、公用事業、交通、國防、資訊科技、食品和農業以及金融服務等關鍵服務所構成的威脅。

馬約卡斯說：「這不是一個專注於理論的委員會，而是著重於我國日常生活中實施AI的實際解決方案。」他還說，將開發AI的要員引入委員會非常重要。

22名成員包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳

黃仁勳小檔案

生日：1963年2月17日

學歷：
史丹佛大學電機工程碩士
奧勒岡州立大學電機工程學士

經歷：
1993年創辦NVIDIA
美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎
哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首
財星雜誌年度企業家
時代雜誌百大影響力人物

資料來源：NVIDIA官網

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、國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）、奧多比（Adobe）執行長納拉延（Shantanu Narayen）、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。
Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、思科系統公司（Cisco Systems Inc.）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、亞馬遜網路服務（AWS）執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）以及超微（AMD）執行長蘇姿丰

蘇姿丰小檔案

  • 1969年生
  • 出生地：台南
  • 學歷：麻省理工學院電機工程學士、碩士及博士
  • 經歷：曾在IBM任職13年，2014年成為超微首位女性執行長；2018年被任命為全球半導體聯盟理事會主席。2021年出任美國總統科技顧問。
  • 獎項與殊榮：全球半導體聯盟張忠謀博士模範領袖獎、財富雜誌全球50大領導者、YWCA傑出商業成就、麻省理工技術評論百大年輕創新者、電機及電子工程師協會羅伯特諾伊斯大獎
  • 資料來源：超微官網
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等人也是成員。

除科技業高層入列外，成員還包括達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）、西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長霍盧布（Vicki Hollub）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）執行長華登（Kathy Warden），以及馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）、西雅圖市長哈洛（Bruce Harrell）和白宮科技政策辦公室（OSTP）主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）。

委員會將於5月初首度開會，計劃未來每季召開一次會議。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130427

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