蘇姿丰將為台北國際電腦展揭序幕 主題演講聚焦AI

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（中央社記者劉千綾台北26日電）年度科技盛會2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月登場，人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將打頭陣演講，以「高效能運算邁向AI時代」為題，聚焦AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案。

2024台北國際電腦展除邀請蘇姿丰演講，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後等科技大咖亦將出席演講，另也有聯發科、恩智浦半導體與台達等業界重要人士。

外貿協會今天宣布蘇姿丰將以「高效能運算邁向AI時代」為題，於6月3日上午9時30分，在台北南港展覽館2館，發表2024台北國際電腦展的開幕主題演講。

隨著全球企業在2024年持續對AI投入高度關注，蘇姿丰將於演講探討AMD如何攜手策略技術合作夥伴，在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

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蘇姿丰表示，很榮幸為2024台北國際電腦展揭開序幕，展示AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案，AI是過去50年來最具變革性的技術，並擘劃運算的未來。

貿協表示，2024台北國際電腦展以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，將於6月4日至7日登場，預計有1500家廠商、使用4500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大主題。（編輯：張均懋）1130326