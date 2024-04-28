陳奕通擊劍資格賽奪冠 確定前進巴黎奧運

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（中央社記者陳容琛台北28日電）杭州亞運擊劍國手陳奕通今天在巴黎奧運的亞洲及大洋洲區資格賽，拿下男子鈍劍冠軍，確定成為暌違36年再度登上五環殿堂的男子擊劍選手。

巴黎奧運擊劍的亞洲及大洋洲區資格賽，在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，台灣備受期待的潛力新星陳奕通今天出戰男子鈍劍項目，一路過關斬將，最後在冠軍戰擊敗新加坡選手以利亞（Samuel Elijah）奪冠，成功搶下唯一的奧運參賽席次。

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從國小三年級開始練擊劍，如今陳奕通終於一圓奧運夢，即將踏上巴黎奧運舞台，而且比賽地點還是具有藝術氣息的巴黎大皇宮（Grand Palais），他在接受中央社採訪時表示，內心不敢置信，感覺就像在作夢，「我也一直提醒自己，不要被分數影響，專注在每1分。」

值得一提的是，陳奕通是繼2012年倫敦奧運的徐若庭後，再度有擊劍選手踏上奧運舞台，至於上次男子擊劍選手在五環殿堂亮相，則必須追溯至1988年韓國漢城奧運的鄭明祥、王三財。（編輯：陳正健）1130428