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中國旅遊鬆綁限福建 陸委會：不符對等開放原則
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稱奧運申辦踴躍 國際奧會主席：史上最熱烈

2024/4/28 14:15
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（中央社洛桑27日綜合外電報導）奧運爭辦意願雖曾一度跌到谷底，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）如今看好這項盛會未來展望，並說2036年對沙烏地阿拉伯、卡達、印尼或印度來說，可能是個機會。

法新社報導，2024年、2028年夏季奧運開放申辦時，其吸引力明顯不足，僅法國巴黎、美國洛杉磯兩個城市爭辦，在兩地自行協調下，由巴黎首先主辦，洛杉磯則在2028年舉行。

不過此後的奧運有回溫趨勢。2032年奧運已選定由澳洲布里斯本承辦，而巴赫昨天在國際奧會總部接受法新社訪問時表示，想申辦2036年奧運的國家達「兩位數」。

他表示：「我們從未處於如此有利的位置，也從未見過有這麼高的興趣來爭辦奧運。」

在一連多屆奧運都在西方民主國家登場後，2036年對沙烏地阿拉伯、卡達、印尼或印度來說，可能是個機會。

考量沙烏地阿拉伯和卡達的人權紀錄，這兩國在爭辦奧運恐存有爭議。對此巴赫說，距離2036奧運還有12年，「現在發表評論還言之過早」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130428

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