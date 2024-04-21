更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
巴黎奧運
新聞專題
巴黎奧運1/215
首頁 / 運動

台灣輕艇競速第1人 賴冠傑亞錦賽奪銀取得巴黎奧運門票

2024/4/21 13:46（4/21 14:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣輕艇好手賴冠傑。（圖取自賴冠傑臉書facebook.com）
台灣輕艇好手賴冠傑。（圖取自賴冠傑臉書facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣輕艇好手賴冠傑今天出戰2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，在男子C艇1000公尺決賽以4分鐘11秒577鍍銀，取得巴黎奧運參賽門票，成為台灣首名前進奧運的輕艇競速選手。

賴冠傑在國中時因優異的身材條件被相中，而成為田徑隊一員，後來才轉戰輕艇，中間一度也曾萌生放棄念頭，不過他與已逝的媽媽約定，在國際舞台證明自己，因此下定決心要闖出一片天，並在去年杭州亞運靜水競速項目的1000公尺單人划槳勇奪金牌。

目標鎖定進軍巴黎奧運，賴冠傑今天征戰在日本舉辦的亞洲輕艇競速錦標賽，爭取唯二的奧運參賽門票，最後他在男子C艇1000公尺決賽以4分鐘11秒577獲得銀牌，僅次於伊朗選手雷札伊（Mohammad Rezaei），確定前進巴黎奧運，同時是台灣史上首名勇闖奧運的輕艇競速選手。

教練游志偉接受中央社記者採訪時表示，今年2月即提早布局這場亞洲區奧運資格賽，相繼前往捷克、哥倫比亞的高山移地訓練，除了與當地選手交流外，還能藉以增進心肺功能，儲備戰力面對高強度的賽事。

游志偉透露，賴冠傑今天發揮約8成實力，主要原因是賽前過於緊張、壓力大，不過成功進軍五環殿堂，所有人還是相當開心，「畢竟只有比1場而已，沒有第2次機會，他自己也很努力，即便過程有些起伏，但一直往前就對了。」

值得一提的是，賴冠傑這張奧運門票締造台灣第1人紀錄，游志偉也認為意義重大，「這是他拚來的，不是靠替補方式，相信對台灣運動史也充滿意義。」（編輯：張雅淨）1130421

#巴黎奧運
延伸閱讀
回顧》賴冠傑從不被看好到亞運輕艇奪金 拚划向巴黎奧運賴冠傑1000公尺單人划槳逆轉奪冠 台灣亞運史上輕艇靜水競速首金張筑涵連2屆獲得輕艇激流奧運門票 攜手吳少璿參賽張筑涵亞運輕艇奪金完成已逝教練夢想 淚談訓練困境獎牌得來不易
巴黎奧運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
丁華恬有望搶巴黎奧運門票 過程峰迴路轉
172.30.142.43