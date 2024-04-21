台灣輕艇競速第1人 賴冠傑亞錦賽奪銀取得巴黎奧運門票
2024/4/21 13:46（4/21 14:14 更新）
（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣輕艇好手賴冠傑今天出戰2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，在男子C艇1000公尺決賽以4分鐘11秒577鍍銀，取得巴黎奧運參賽門票，成為台灣首名前進奧運的輕艇競速選手。
賴冠傑在國中時因優異的身材條件被相中，而成為田徑隊一員，後來才轉戰輕艇，中間一度也曾萌生放棄念頭，不過他與已逝的媽媽約定，在國際舞台證明自己，因此下定決心要闖出一片天，並在去年杭州亞運靜水競速項目的1000公尺單人划槳勇奪金牌。
目標鎖定進軍巴黎奧運，賴冠傑今天征戰在日本舉辦的亞洲輕艇競速錦標賽，爭取唯二的奧運參賽門票，最後他在男子C艇1000公尺決賽以4分鐘11秒577獲得銀牌，僅次於伊朗選手雷札伊（Mohammad Rezaei），確定前進巴黎奧運，同時是台灣史上首名勇闖奧運的輕艇競速選手。
教練游志偉接受中央社記者採訪時表示，今年2月即提早布局這場亞洲區奧運資格賽，相繼前往捷克、哥倫比亞的高山移地訓練，除了與當地選手交流外，還能藉以增進心肺功能，儲備戰力面對高強度的賽事。
游志偉透露，賴冠傑今天發揮約8成實力，主要原因是賽前過於緊張、壓力大，不過成功進軍五環殿堂，所有人還是相當開心，「畢竟只有比1場而已，沒有第2次機會，他自己也很努力，即便過程有些起伏，但一直往前就對了。」
值得一提的是，賴冠傑這張奧運門票締造台灣第1人紀錄，游志偉也認為意義重大，「這是他拚來的，不是靠替補方式，相信對台灣運動史也充滿意義。」（編輯：張雅淨）1130421
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