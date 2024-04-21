奪輕艇競速巴黎奧運門票 賴冠傑喜悅獻天上媽媽

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（中央社記者陳容琛台北21日電）輕艇好手賴冠傑今天確定取得巴黎奧運門票，成為台灣首名前進奧運的輕艇競速選手。他將喜悅分享給天上的媽媽，並興奮直呼：「沒有遺憾了。」

起初是練田徑出身的賴冠傑，後來才選擇轉戰輕艇，中間一度曾萌生放棄的念頭，不過他與已逝的媽媽約定，在國際舞台證明自己，因此下定決心要闖出一片天，並在去年杭州亞運靜水競速項目的1000公尺單人划槳勇奪金牌。

自認若沒有進軍巴黎奧運，感覺杭州亞運那面金牌的含金量很低，賴冠傑給自己很大的壓力，尤其這次在日本舉行的亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，僅有前2名能划進奧運，而且是唯一取得門票的機會，讓賴冠傑賽前非常緊張。

不過，賴冠傑順利克服壓力，今天在男子C艇1000公尺決賽以4分鐘11秒577鍍銀，壓線搶下巴黎奧運門票。他笑說，抵達終點時還不確定名次，直到看見結果是第2名，才放下心中的大石頭。

從2019年確定轉戰男子1000公尺，賴冠傑內心即開始萌生奧運夢，可惜上屆以些微之差無緣東京奧運，如今再經過3年的歷練如願完成目標。他接受中央社記者採訪時說：「畢竟拿過亞運金牌了，只差征戰奧運舞台，現在完成最後1塊拼圖，我覺得生涯沒有遺憾了。」

賴冠傑自評屬於慢熱型選手，因此今天發揮還不到最佳狀態，加上歷經捷克、哥倫比亞的移地訓練洗禮，在體能及力量成熟度比杭州亞運更好，他相信表現會漸入佳境。

接下來預計出戰5月在波蘭舉行的世界盃，賴冠傑期盼能闖進奧運決賽，再來挑戰獎牌，「能與世界上最頂尖的8名選手同場較勁，這是我的夢想。」

值得一提的是，天上的媽媽一直是賴冠傑重要的心靈支柱。他提到，現在還會傳訊息給媽媽，即使不會得到回覆，但對內心是一份安定感，有時候甚至也會對著天空講，祈求媽媽保佑，「所以想把這張奧運門票獻給她」。（編輯：管中維）1130421