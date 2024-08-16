體育部籌備小組啟動 卓榮泰請益奧運國手

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（中央社記者陳容琛台北16日電）巴黎奧運台灣代表團返國餐會今天舉行，行政院長卓榮泰致詞時表示，體育暨運動發展部籌備小組正式啟動，並期盼奧運國手能夠給予建議。

在拳后林郁婷及羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟的領軍下，台灣代表團本屆巴黎奧運共勇奪2金5銅成績，其中金牌數追平隊史最佳，與上屆東京奧運、2004雅典奧運並列，而總獎牌7面則是隊史次佳，僅次於東京奧運的2金4銀6銅。

卓榮泰今天在返國餐會致詞時表示，「恭喜台灣英雄回到台灣，今天是你們的主場，請大家盡量發揮。」他特別勉勵台灣代表團，已經完成對台灣最重要的2024奧運使命，接下來將是政府對所有選手承諾的開始，並預告體育暨運動發展部籌備小組正式啟動。

卓榮泰也向奧運國手請益4個議題，他透露，針對後勤準備如何改善；看到國外選手的運動設施，在訓練設備還有什麼需要加強；培育下一代的好手，政府要做什麼準備；以及全民運動跟國際競技雙軸並行，政府如何做得更好等，期望達成全民健康，選手在國際發光發熱的願景。

卓榮泰指出，體育暨運動發展部希望串聯全民運動、國際競技及運動產業，攜手撐起下次更好的成績，並透過台灣品牌創造國際重要里程碑，「一起加入體育暨運動發展部，就是邁向更勝利成功的開始。」（編輯：陳政偉）1130816