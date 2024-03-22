首屆城市氣候峰會論壇 高市攜手國際共商減碳策略
（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高市府今天舉辦首屆「城市氣候峰會（CITY COP）永續城市論壇」，與各國代表聚焦能源轉型等議題。高雄市長陳其邁說，淨零永續是國際共識，市府將持續與國際夥伴一起朝2050淨零目標邁進。
高雄市政府今天在高雄洲際酒店舉辦「城市氣候峰會（CITY COP）永續城市論壇」，由陳其邁揭開序幕，杜拜、菲律賓、科索沃、日本、韓國、史瓦帝尼、斐濟等國際代表發表氣候策略，聚焦能源轉型、低碳城市規劃、氣候調適等議題。
陳其邁致詞表示，高雄過去是鋼鐵、石化重鎮，如今在市府、產業、市民努力下已逐漸轉型。高市府會合作通過「淨零城市發展自治條例」、爭取「碳權交易所」落腳高雄，並率先全國成立「淨零學院」培育淨零人才。
陳其邁表示，淨零永續是國際共識，從國家到個人，都有能力為地球奉獻，高雄做為產業重鎮，相比其他城市有更重的減碳責任，市府將持續努力，與國際夥伴一起合作、行動，朝2050淨零目標邁進。
高雄市環保局指出，此次論壇聚焦「國際低碳發展經驗Low-emission Development」、「永續生活推動策略Sustainable Living」等議題；高雄市環保局長張瑞琿分享「高雄推動工業城市轉型經驗」，闡述市府政策及產業實例。
論壇有9個不同國家、城市代表進行分享，包括杜拜水及電力總署的基礎設施專家提到杜拜透過智能電網，提高電力基礎設施效率，落實能源轉型；菲律賓宿霧市市長分享城市綠色土地規劃、循環經濟、潮汐發電等策略。
日本ICLEI辦公室執行長介紹1.5度生活計畫，計算東京市民排碳量，鼓勵日常行為改變；韓國東大門淨零中心主任分享東大門透過光電、熱泵系統，降低建築物碳排等。論壇從能源、產業、運輸、循環經濟等層面全面探討，交流轉型經驗。
此外，高雄智慧城市展今天也舉辦首屆「City COP數位韌性城市論壇」，邀國外專家進行專題演講，高雄市副市長林欽榮也帶領討論相關議題。（編輯：黃世雅）1130322
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