統測數學貼近生活時事 地震、通膨、生成式AI入題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北28日電）四技二專統測今天舉行第2天考試，全教會分析，數學試題結合地震、通貨膨脹、戲劇「我們與惡的距離」、生成式人工智慧等生活情境，重觀念、少計算。

113學年度四技二專統一入學測驗今天舉行第2天考試，共同科目數學分為數學A、數學B、數學C等3考科，全國教師會也邀請教師解析統測試題。

適用數A考題的，包含衛生與護理類、家政群幼保類、家政群生活應用類、藝術群影視類。

全教會新聞稿指出，今年數A試題重視數學素養，計算量少，命題新穎，試題也連結時事或生活情境，例如第14題考健身房收費，第3題與物價上漲、通貨膨脹有關聯，第25題考交通中斷，與最近地震導致交通中斷相關，整體中間偏易。

適用數B考題的，包含設計群、商業與管理群、食品群、農業群、外語群英語類、外語群日語類、餐旅群、海事群、水產群。

全教會提到，數B創新題目增多，重視題幹文意理解和觀念活用，計算簡易，試題也融入調薪等社會時事，以及地圖、步道長度、停車位數量、遊樂園、戲劇「我們與惡的距離」等生活情境，整體難度比112學年度簡單，分數有望提升。

適用數C考題的，包含機械群、動力機械群、電機與電子群電機類、電機與電子群資電類、化工群、土木與建築群、工程與管理類。

全教會表示，數C試題出題平均，素養題須對題目敘述、文意了解，經由基本概念轉化即可得到答案，試題也結合地震、生成式人工智慧等時事，整體難度比112學年度簡單，分數有望提升。（編輯：張雅淨）1130428