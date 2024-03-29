中國外交部：法國外長4月1日訪問中國

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（中央社台北29日電）中國外交部發言人林劍今天宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，法國歐洲和外交部長塞儒內將於4月1日訪問中國。他說，中方期待與法方就中法關係、中歐關係及共同關心的國際和地區問題等深入交流。

據澎湃新聞，林劍29日下午在外交部例行記者會答覆記者提問時表示，此次是塞儒內（Stephane Sejourne）擔任外長後首次訪問中國，王毅將與塞儒內舉行會談，並共同會見記者。

他說，今年是中法建交60週年和中法文化旅遊年，近年來在兩國元首共同引領下，中法關係保持良好發展勢頭。雙方高層交往頻繁，各領域交流合作持續推進，在多邊領域保持良好溝通協作，共同應對全球性挑戰。

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林劍表示，中方期待與法方一道就中法關係、中歐關係及共同關心的國際和地區問題等深入交流，延續雙方良好對話勢頭，推動中法合作取得更多成果。

外媒此前報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）擬於5月在巴黎接待中國國家主席習近平。習近平訪法將是慶祝中法建交60週年的重大活動安排，不過，中法關係仍因貿易和地緣政治分歧的爭端而蒙上陰影。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1130329