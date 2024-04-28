白宮記者晚宴 拜登暗酸川普有如6歲孩子

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）今天在白宮記者協會年度晚宴上，美國總統拜登自我解嘲，但將更大矛頭指向他的競爭對手川普；與此同時，晚宴會場外有抗議人士發動反加薩衝突的示威活動。

法新社報導，政商名流盛裝抵達會場的同時，場外有100多名抗議人士高喊「你們可恥」等口號。

在晚宴場內，拜登和主持人柯林約斯特（Colin Jost）絕口不提加薩（Gaza）。柯林約斯特在綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）擔任編劇和演員多年，他今晚除了挖苦拜登的年紀，也把拜登三不五時在總統專機空軍一號（Airforce One）登機梯上絆倒的事拿出來講。

柯林約斯特開玩笑說，「我想點出的是，現在已經晚上10時了，『瞌睡喬』（Sleepy Joe，指拜登）還醒著呢」，反倒是上週在紐約為「封口費案」出庭的川普，「每天早上可都在法庭上睡著」。

81歲拜登很會開自己和媒體的玩笑，也不忘調侃77歲共和黨籍總統參選人川普，說「年齡是我們唯一的共同點」，但「我的副總統是真的替我背書」。

拜登說：「2024年大選選舉活動正如火如荼進行著；沒錯，年齡是一個問題。」

他打趣道：「我是一個成年人，正和一個6歲孩子競爭。」

晚宴場內充滿笑聲，飯店場外氣氛卻十分嚴肅。有抗議人士從頂樓窗戶張開一面巨大的巴勒斯坦旗，另有人聚集在馬路上，高舉標語並用擴音器大喊口號。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130428