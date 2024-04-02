打球造成十字韌帶撕裂 重建加固定提升膝蓋穩定度

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）20歲男大生阿學日前打籃球不慎，造成十字韌帶撕裂，經醫生評估後，採用「前十字韌帶重建合併前外韌帶固定術」，提升膝蓋穩定度也降低復發風險，術後阿學又能馳騁球場。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，骨科部主治醫師蘇皇儒指出，前十字韌帶撕裂是常見的運動傷害疾病之一。前十字韌帶負責膝關節前後和旋轉的穩定度，是十分粗壯的韌帶，平常走路時不易斷裂，若從事籃球或足球等運動，需要快跑、急停、煞車及轉身等動作，會有側向外力對膝蓋施加撞擊，對十字韌帶展生扭力而造成斷裂。

蘇皇儒指出，韌帶受傷後，單純的縫補或前外側韌帶固定術其實對病情幫助有限，病患術後不僅無法同時改善膝關節前後和旋轉的不穩定，還會因持續的膝關節不穩定，發生膝關節退化症狀。

根據統計，接受前十字韌帶重建手術的病人，術後仍有一到三成的病人，有輕微疼痛以及不穩定的狀況發生；5年內因各種情況需要再次接受重建手術的機率約5%，又以手術前高度旋轉不穩定的病人風險最高。

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阿學仍保有籃球夢，經溝通後採用「前十字韌帶重建手術」搭配「傳統前外韌帶固定手術」，能提供膝關節額外的穩定度，減低膝關節大約四成的壓力，也減少脛骨內旋造成對剛重建的前十字韌帶的拉扯，提供充足的穩定度。也降低手術失敗的機率。

阿學術後隔天下床，3天辦理出院，經積極復健3至6個月後，開始朝著回運動場為目標進行復健。蘇皇儒提醒，上述的治療方式，對常需跑動的年輕人、常做出急停轉身的運動員，以及術前膝關節旋轉高度不穩定的病人，都能提供更好的預後，建議術前與醫療團隊溝通討論，找尋最佳治療方案。（編輯：張銘坤）1130402