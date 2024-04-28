戴資穎領軍 優霸盃羽球女團賽台灣首戰勝馬來西亞

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（中央社記者黎建忠台北28日電）湯優盃男、女羽球團體賽今天在中國成都進行第2天分組預賽，台灣女團在優霸盃首戰馬來西亞，靠著「羽球天后」戴資穎帶領下，以總比分4比1過關，如願搶下第1勝。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（Uber Cup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

今年優霸盃台灣女團預賽和泰國、馬來西亞、澳洲同為B組，依照賽制預賽取前2名晉級8強單淘汰賽。從實力分析，台灣今天擊退馬來西亞後，晉級8強機會高，將和泰國力拚分組第1，而台灣女團過去僅在2006年唯一1次闖進過4強。

台灣女團今天對上馬來西亞，5點排點依序推出女單戴資穎、女雙許雅晴與林琬清、女單許玟琪、女雙胡綾芳與鄧淳薫、女單宋碩芸。

打頭陣的戴資穎，面對「大馬一姐」吳堇溦，僅用33分鐘就以21比19、22比20獲勝，幫助台灣搶下開門紅。儘管第2點女雙落敗，但第3點靠著許玟琪以13比21、21比17、21比16驚險逆轉對手卡魯帕特萬（Letshanaa Karupathevan），幫助台灣總比分取得2比1關鍵超前。

穩住陣腳的台灣女團，第4點女雙再靠胡綾芳和鄧淳薫以21比17、21比11輕取對手，順利提前以3比1搶下勝利。只是預賽依規定，就算提前分出勝負，5點賽制仍需全部打完，而最後一點女單宋碩芸則以21比17、22比20獲勝。

戴資穎接受中央社訪問時表示，還在找比賽的感覺，今天內容也不算太滿意，「我就是試著控制住比賽，不太管分數的差距，試著降低自己的失誤比較重要。」（編輯：張雅淨）1130428