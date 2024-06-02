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楊博軒、胡綾芳新加坡羽球賽混雙鍍銀 創最佳成績

2024/6/2 15:55
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（中央社記者黎建忠台北2日電）BWF超級750的新加坡羽球公開賽今天進行各組決賽，台灣唯一晉級的混雙組合楊博軒、胡綾芳，以11比21、19比21不敵世界第1的中國組合鄭思維、黃雅瓊，但仍收進1面銀牌、創搭檔最佳成績。

世界排名第28的楊博軒、胡綾芳，賽前對上鄭思維、黃雅瓊5戰皆敗，連同今天則吞下6連敗。

今天首局開打後，鄭思維、黃雅瓊就一路搶分，拉出一波15比2攻勢，台灣組合很快就以11比21落敗。

第2局開賽楊博軒、胡綾芳又是以0比6落後，但隨後展開反撲，一度追成12比12平手，不過中國組合還是靠著豐富的經驗，連續幾次平抽擋連得5分再度擴大差距，並以20比15取得5個賽末點。

楊博軒、胡綾芳不輕言放棄，又連得4分追近比分，只可惜最後關頭還是出現失誤，讓中國組合直落2帶走勝利。

楊博軒和胡綾芳從2019年固定搭檔，這場新加坡公開賽是2人在超級500等級以上國際賽最佳成績，而接著他們將轉往參加超級1000的印尼公開賽。（編輯：張雅淨）1130602

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#楊博軒
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