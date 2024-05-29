「麟洋配」擊敗李哲輝與楊博軒 晉新加坡羽賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）超級750系列新加坡羽球公開賽男雙首輪今晚上演「台灣內戰」戲碼，王齊麟與李洋歷經40分鐘、3局大戰，以21比12、12比21、21比12擊敗李哲輝與楊博軒，闖進16強。

已取得巴黎奧運參賽資格的王齊麟與李洋，目前世界排名第9，在5月湯姆斯盃幫助台灣男團打進隊史最佳的4強後就休兵，本週再度展開國際賽征途。

「麟洋配」新加坡公開賽男雙首輪就碰上自家人李哲輝與楊博軒，兩組人馬過去曾5度過招，「麟洋配」雖以3勝2敗略占上風，但近2次包括在去年丹麥公開賽、韓國大師賽碰頭，「麟洋配」都以輸球收場。

「麟洋配」今天克服開局1比4落後，以21比12逆轉搶下，次局則是一路落後，未能將差距縮小至2分以內，讓李哲輝與楊博軒以21比12扳回一城。

決勝局「麟洋配」重新調整好節奏，以4比0開局，並穩紮穩打，以21比12贏得勝利，16強賽將碰到2022年世錦賽金牌、馬來西亞組合蘇偉譯與謝定峰。

另外，兄弟檔李芳任與李芳至稍早以直落2扳倒丹麥組合，而混雙組合楊博軒與胡綾芳歷經3局大戰，以局數2比1逆轉擊退世界排名第3的日本組合渡邊勇大與東野有紗，分頭闖進16強。（編輯：陳政偉）1130529