暫緩設多元展能市長獎 基隆市：學校反映評比複雜

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市府年初通知各校將增設「多元展能市長獎」，但今年畢業典禮確定沒有此獎項，有網友在臉書要求「還我市長獎」。市府今天表示，許多學校反映評比複雜，市府尊重各校意見決定暫緩。

基隆市某國小日前發通知單給學生家長，內容提到，教育處年初通知各校有「多元展能市長獎」，學校也立即因應規劃多元展能辦法及積分表，並請導師宣導，也謝謝家長協助孩子提出，但之後教育處就無任何相關訊息，再經確認後，今年度畢業典禮無設置多元展能市長獎，在此替教育處先說聲抱歉，讓家長困擾了。

有網友將通知單上傳臉書（Facebook）社團表示，孩子的多元表現，都是基隆教育的特色，如果市長獎只有智育，難道體育、藝術、德行都只能靠邊站，或許，基隆是另類城市，學生每次得獎，教育處都大幅報導，原來小孩都是別人的人形立牌。

基隆市政府教育處課程教學科長吳雨潔今天表示，教育處為鼓勵學生適性發展，確實曾研議於112學年度增設「多元展能市長獎」。然而在拋出此議題時，大部分學校行政單位反映，不同項目之間的評比甚為複雜，需要更多時間匯聚校內意見、研擬遴選方案。

吳雨潔指出，市府尊重各校意見暫緩增設此獎項，但後續仍將持續傾聽各校及外界意見，以鼓勵學生多元適性為核心，適時調整各獎項。教育處也會持續搜集家長、校方及各界意見，鼓勵基隆的孩子發展多元面貌，

吳雨潔說，此案相關學校，因與教育處布達的訊息有溝通落差，為表彰孩子的多元表現，將調整為個別學校在畢業典禮中，增設以校長名義頒發多元展能獎。（編輯：張銘坤）1130428