高市區區有超商三民區150間最多 田寮、那瑪夏僅1間

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）根據臉書粉專「高雄點」統計，高雄市共有1276間超商，38個行政區「區區有超商」，其中三民區150間最多，而田寮區、那瑪夏區僅1間最少；破百家超商行政區，均為高市人口稠密區。

臉書（Facebook）粉專「高雄點」近日統計，截至4月，高雄市共計有1276間超商，其中統一超商723間、全家360間、萊爾富150間、OK超商43間。

高雄市共38個行政區「區區有超商」，其中有4個行政區超商數量超過百間，依序為三民區150間、鳳山區135間、楠梓區107間、左營區106間。

此外，前鎮區有86間、苓雅區80間、鼓山區68間、小港區65間、大寮56間、仁武區49間、岡山區48間、新興區38間、前金區及林園區各有26間。

不過，也有12個行政區超商數量只有個位數，包括旗津區、六龜區、茄萣區、永安區、彌陀區、內門區、甲仙區、桃源區、杉林區、茂林區、田寮區、那瑪夏區，其中田寮區及那瑪夏區最少，均只有1間統一超商。

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有網友留言說，「統一超商真可怕，每區都有」、「那瑪夏那間真的是偏鄉服務，超遠的」；也有網友發現，左營區有106間超商，但沒有1間OK超商。

大樹區則是唯一全家超商比統一超商多的行政區，全家7間、統一6間、萊爾富6間，呈現分布平均的「三國鼎立」現象；還有網友說，除了4大超商，高雄還有蜜鄰超商等其他超商，田寮區雖只有1間超商，但有很多「溫暖的柑仔店」。（編輯：陳仁華）1130428