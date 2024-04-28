清大、陽明交大左營擬設分校 專家學者：城市轉型契機

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）清華大學、陽明交通大學擬在高雄舊左營國中校地及蓮池會館設立分校，培育高科技人才，繼左營多名里長開會決議支持，多名專家學者今天也表態支持，盼成為城市轉型契機。

清華大學、陽明交通大學擬在蓮池潭畔舊左營國中校地及蓮池會館設立分校，開辦半導體及AI相關碩博士班，最快114學年招生；由左營區里長成立的里政促進會日前召開會員大會，33名里長出席，會中討論此事，里長紛紛發言支持。

此外，多名專家學者今天也透過新聞稿表態支持，尤其對於清華大學有望落腳舊左營國中校地，將串連舊城聚落、高鐵站、產業園區及蓮池潭，希望藉此帶動地方發展，成為城市轉型契機。

義守大學公共政策管理系助理教授、職涯發展中心組長吳明孝說，高雄推動中油高雄煉油廠轉型為半導體產業園區，但高雄重大產業轉型策略行動背後，缺乏頂端科技人才勞動力，始終為重大隱憂。

吳明孝說，高等教育資源分布南北不均，造成高雄優秀子弟北漂，以及在地產業轉型過程中面臨人才匱乏現象；市府主動邀請頂尖大學到高雄，讓高雄在地大學畢業生就地升學進修，也能滿足尖端科技人才需求、銜接半導體產業鏈人才供應。

高雄市綠色協會理事長王敏州說，支持公有土地資源若能結合具前瞻願景的再發展機會，並維持周邊蓮池潭等天際線，建構綠色環境示範場域，納入公民參與。

前高雄市建築師公會理事長盧友義說，在校園環境規劃設計上，建議老樹、既有兒童之家、活動中心建物保存，拆除游泳池並復育曹公圳水系意象，校園開放市民使用，重視景觀天際線與開發量體的和諧。（編輯：陳仁華）1130428