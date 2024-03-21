落實醫學應用 北醫大臨床所博班擬增AI教學組

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（中央社記者許秩維台北21日電）台北醫學大學於2019年成立全國第1所結合AI與醫學的「人工智慧醫療碩士在職專班」，今年更規劃於臨床醫學研究所博士班新增AI教學組，引領學生學習將AI應用於醫學上。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，北醫大於1998年設立全國第1間醫學資訊研究所，2016年增設「大數據科技與管理研究所」，2019年首創「人工智慧醫療碩士在職專班」，今年更加速數位轉型，完成3家附屬醫院「醫療資訊3.0」系統的升級，全力邁向智慧醫院。

因應生成式AI發展，北醫大提到，人工智慧醫療碩士在職專班成立至今，已培育40名畢業生投入智慧醫療，今年有36人報考，錄取21人，其中11人是臨床醫師；今年更規劃於醫學院臨床醫學研究所博士班，新增AI教學組，提供學生修讀AI在醫學上應用的最好選擇。

台北醫學大學人工智慧醫療碩士在職專班主任彭徐鈞表示，有別於其他大學開設的AI在職專班多偏向理工為主導，北醫大以解決醫療現場的臨床痛點為核心，師資涵蓋臨床醫師、理工背景、產業界，加上3家附屬醫院，提供充分的臨床資源及落地場域。

面對人工智慧蓬勃發展，彭徐鈞指出，課程規劃上除了原本著重的AI領域基本技能，如「機器學習」、「人工智慧醫療應用」等必修課外，也會規劃課程結合最夯的生成式AI，與國網中心合作，與廣達、華碩、緯創等產業鏈結，邀專家演講、授課，演練掌握最新AI發展趨勢，讓學生真正進入場域，把研究產學化。（編輯：管中維）1130321