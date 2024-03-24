金鐘迷你視帝李程彬雲林辦桌謝鄉親 想當口湖之光

（中央社記者王心妤台北24日電）憑藉「她和她的她」奪下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎的演員李程彬，昨天履約回到家鄉雲林縣口湖鄉辦桌感謝鄉親支持，他表示，未來會繼續努力成為口湖之光。

演員李程彬（左）憑藉台劇「她和她的她」奪下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎，他23日回到家鄉雲林縣口湖鄉辦桌感謝鄉親支持，導演卓立（中）、演員丁寧（右）也南下出席相挺。（東旭九翔娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 113年3月24日

李程彬今天透過經紀公司表示，直到現在對於獲得金鐘獎仍沒有真實感，從經驗、作品而言，其他競爭者都太強了，「被叫上去真的是腦袋一片空白，我都懷疑面前倒數提示的時間有被快轉，全程就是又緊張又趕到不行，連自己講了什麼都不知道。」

這次在家鄉辦桌回饋鄉里，雲林縣口湖鄉的親友特別訂製「金鐘視帝 雲林之光」的紅色背帶送給他。李程彬表示，一直都受到鄉親支持，希望這次讓每個人吃得開心也玩得盡興，「未來我會繼續打拚，為口湖的鄉親爭一口氣。」

演員丁寧曾承諾，若李程彬辦桌一定到場，她昨天開了6個多小時的車程現身，丁寧笑說，李程彬得獎時，身邊的人都在祝賀，她則開始計算要開多久的車，覺得真的許下超大承諾。丁寧也肯定李程彬的演技，總能放鬆地融入角色跟片場，他擁有現代演員少有的放鬆感。（編輯：張雅淨）1130324