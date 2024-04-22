台師大攜台積電開半導體學程 修畢15門課保證面試

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（中央社記者許秩維台北22日電）因應產業人才需求，台師大攜手台積電開設半導體學程，學生最低僅需修畢15門課，就能獲得保證面試機會，平均成績達80分以上錄取者，還能獲頒台積電的到職獎勵金。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，學校近年積極深化國際發展，強化與企業端連結，朝綜合型頂尖大學前進，因應就業市場的快速發展、職場所需人才的多種樣態，台師大也開設最少12學分的學程，鼓勵學生跨域學習。

台師大去年新設半導體、科技化教學產業、元宇宙敘事、科學計算與跨域應用EMI、商業分析、ESG永續管理、肌力與體能訓練、客語與客家文化等8個學分學程，加上現有學程，多達55種課程，今天起至5月6日同步開放台大系統3校的（台大、台師大、台科大）學生申請。

台師大科技與工程學院、理學院系所與台灣積體電路公司合作推動半導體學程，除了開設學程專屬課程，還能參與台積電業師課程，學生最低僅需修畢15門課，就能獲得保證面試機會，若平均學業成績達80分以上錄取者，還能獲頒台積電的到職獎勵金。

因應產業環境轉變，台師大推出符合業界人才需求的教學內容，如ESG永續管理學程，結合碳排放、消費者權益保障、公司治理來設計課程；元宇宙敘事學程則結合人文藝術及數位工具的使用，鼓勵學生使用跨域思維來產製內容。

台師大提到，配合國家發展政策，學校也開設客語與客家文化學程、科學計算與跨域應用EMI學程，培養學生的語言使用能力、探索自身感興趣的應用課題；鑑於台灣運動風氣盛行，還新設肌力與體能訓練學程，指導學生體能計畫擬定及操作能力。

台師大教務長劉美慧表示，由於雙主修、輔系門檻較高，教務處與各學院協調，發展符合未來人才需求、以12至20學分為原則的學分學程，並加強產學合作、接軌職場，學生修畢學程後還可申請證明書，為履歷添一筆專業認證。（編輯：張雅淨）1130422