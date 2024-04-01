技職唯一半導體學院 北科大新設碩士學程招40人

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（中央社記者許秩維台北1日電）台北科技大學今天表示，教育部核定國內6所大學成立半導體學院，北科大是其中唯一的科大，113學年將新設「半導體科技碩士學位學程」，招30名本國生及10名國際生。

台北科技大學今天發布新聞稿指出， 北科大在半導體產業人才布局已久，1998年成立半導體科技學程，2020年攜手台積電合作半導體設備產業學程，提供學生保證面試、差異化薪資，並開國內之先，搭配參訪台積電新人訓練中心及實習，讓學生擁有最紮實的專業與實務訓練。

北科大提到，經教育部核定，學校於2022年9月正式成立「創新前瞻科技研究學院」，是國內6所半導體學院之一，也是科技大學唯一的半導體學院，113學年將新設「半導體科技碩士學位學程」，招收30名本國學生與10名國際學生，自4月8日至18日受理網路報名。

北科大校長王錫福表示，半導體科技碩士學位學程將攜手台積電、英飛凌、義隆電子、華景、益昇等企業產學合作，還有多家校友企業資源鏈結，期待為產業培育更多優秀人才，發揮學用合一最佳效益。

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北科大「半導體科技碩士學位學程」將分3組招生，材料製程組研究半導體元件技術、積體電路製程開發、關鍵材料與製程等；設備廠務組研究半導體設備及關鍵元件、潔淨室奈米及化學微污染控制、晶圓搬運自動化設備的污染控制等；積體電路設計組則聚焦類比/數位/射頻IC設計、半導體元件設計等。

北科大創新前瞻科技研究學院院長陳金聖提到，鼓勵學生跨組修課，設備廠務組要懂一些製程、IC設計，材料製程組也要有設備概念，希望協助學生建立對產業實務的宏觀認識，培育橫向溝通與垂直整合的團隊合作能力；北科大研究所碩士班也實施全英語授課，希望提升科技人才國際移動力。（編輯：陳仁華）1130401