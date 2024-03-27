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國家檔案公開台灣礦業發展史料 重現台金歲月

2024/3/27 09:22（3/27 09:46 更新）
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台北科技大學與國發會檔案管理局合作推出「台金歲月－台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，展示金銅採礦、冶煉生產、礦工日常生活等珍貴礦業影像與文史檔案。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年3月27日
台北科技大學與國發會檔案管理局合作推出「台金歲月－台灣金銅礦務產業檔案微型特展」，展示金銅採礦、冶煉生產、礦工日常生活等珍貴礦業影像與文史檔案。（北科大提供）中央社記者許秩維傳真 113年3月27日
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（中央社記者許秩維台北27日電）北科大與國發會檔案局合作，推出「台金歲月─台灣金銅礦務產業檔案行動展」，運用國家檔案的照片、地質圖等資料，展示採礦、冶煉生產、礦工生活等礦業史料。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，為促進對文化資產及永續發展議題的認識，北科大與國家發展委員會檔案管理局合作，即日起至7月22日於北科大市定古蹟紅樓，推出「台金歲月─台灣金銅礦務產業檔案行動展」，展示金銅採礦、冶煉生產、礦工生活等珍貴礦業影像與文史檔案。

北科大校長王錫福表示，北科大與台灣礦業發展密切相關，1937年台北工業學校（北科大前身）時期即設立採礦科，1949年改為台北工業專科學校礦冶工程科，培育大量實務人才投入礦業開採及技術研發，校友畢業後多半進入煤礦或金礦公司就業，對台灣礦務產業發展卓有貢獻。

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國發會檔案局提到，台灣金銅礦務產業檔案有如時光膠囊，封存過往礦業發展的珍貴史料記憶，此展去年已於新北市黃金博物館亮相，將展覽內容濃縮於行動展架，今年策展首站來到北科大，首度與大專合作展出，希望藉由多元場域的推廣，深化大眾對國家典藏檔案的重視。

北科大圖資長胡憲倫指出，檔案局典藏的「台灣金銅礦務產業檔案」獨特稀有，是見證台灣礦產發展的重要史料，更獲文化部文化資產局登錄為世界記憶國家名錄；金瓜石礦場曾被譽為亞洲第一貴金屬礦山，此次展覽運用國家檔案中的地質圖、工程藍圖、照片等，展示台金公司發展歷程與金瓜石礦山記憶，盼協助深化歷史記憶與文化永續保存。（編輯：郭諭儒）1130327

#北科大
#台灣
#王錫福
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