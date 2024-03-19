四技二專技優保送放榜 分發錄取率88.24%

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（中央社記者許秩維台北19日電）113學年四技二專技優保送入學今天放榜，共20校參與招生，提供493個名額，272人登記志願，經分發錄取240人，分發錄取率88.24% ，比112學年略低。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專技優保送入學招生管道於今天上午10時起在網站公告統一分發錄取結果，並開放考生上網查詢。

113學年四技二專技優保送入學共20校、152個系科（組）、學程參與招生，提供493個名額，以機械、電子、商業類名額較多，報名考生則以機械、電機、電子類較多。

技專聯合會提到，上網完成登記志願者（參加統一分發人數）有272人，經分發錄取240人，分發錄取率88.24% ，比112學年（92.74%）略低。

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技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發的錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於3月27日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

已辦理完成報到手續的錄取生，除非在3月27日下午5時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則不得再參加113學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等招生管道。（編輯：李亨山）1130319