北科大簽署倡議書 盼發揮技職特色邁向永續大學

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（中央社記者許秩維台北5日電）北科大與永續能源基金會今天簽署「大學永續發展倡議書」，北科大承諾將健全大學治理、發揮社會影響力，與各界攜手實踐環境永續，讓學校邁向永續大學。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大是國內第1所在校園大量鋪設透水磚的大學，兼顧水土保持與生態綠化，並運用土木與環境工程技術，逐步打造「海綿校園」，2012年曾獲國家卓越建設獎，在世界綠能大學的高樓型大學評比，於2020至2023年蟬聯第1名。

為彰顯「永續大學」承諾，台北科技大學校長王錫福與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今天共同簽署「大學永續發展倡議書」，北科大承諾以「健全大學治理」、「發揮社會影響力」、「落實環境永續」等3大宗旨，持續與各界各校攜手合作，共同實踐環境永續。

王錫福表示，技職高等教育培育的人才，必須具有社會責任感、永續發展意識，且能以專業所學實踐永續；北科大與台灣永續能源研究基金會合作簽約，代表學校對永續發展的承諾，北科大將發揮技職特色，邁向「永續大學」。

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為落實永續發展成為全校運動，王錫福提到，北科大於2022年成立「校務研究暨永續發展中心」，整合校務議題研究、大學社會責任實踐，推動校內各單位的治理經營與永續發展目標接軌，在節水、節能、減碳及零廢棄上訂定目標。

簡又新指出，北科大去年獲基金會頒發「台灣永續大學績優獎」及大學永續報告書金獎，以厚實的產學合作力、專業能力，協助社會共融與產業保存；而基金會以永續發展目標、氣候變遷、永續能源、生物多樣性為主軸，除了向企業推廣永續，也成立大學永續發展聯盟，已與北科大等64校共同簽署大學永續發展合作意向書及倡議，期望共同發揮影響力。（編輯：李亨山）1130305