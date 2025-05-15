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視力僅0.1看不清黑板 長庚助史瓦帝尼少年迎光明

2025/5/15 12:54
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台灣邦交國史瓦帝尼對多數人來說只是地名，但一次因緣際會的長庚義診，讓本來可能失明的15歲少年小清跨越千里來台就醫，在社會善心力量與醫療外交協助下重獲視力，展開新生。

基隆長庚醫院今天舉辦記者會分享這段歷程，並贈送花束和小禮物祝福小清迎向光明未來。小清晚上就要帶著台灣人的愛心搭機返回史瓦帝尼。

基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽分享，今年2月中，他因緣際會前往史瓦帝尼義診，發現15歲少年小清（化名）雙眼視力極差，已嚴重影響學習與生活。

孫啟欽回想，今年初為小清做初步檢查時，裸視視力僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板內容，個性畏縮內向少話，令人心疼。他返台後立即與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，安排小清來台接受進一步治療。

小清4月抵達台灣，接受檢查結果顯示，雙眼都曾接受人工水晶體植入；右眼合併遠視與高度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁，需仰賴不同次專科醫師合作處理。

基隆長庚於是整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。孫啟欽指出，小清左眼是由他與視網膜科醫師楊嶺合作，進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，手術歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症。右眼則是由他進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成。

術後，小清的雙眼裸視視力大幅提升，目前穩定可達0.5到0.7，能清楚看到黑板的字。孫啟欽解釋：「視力0.5的意義，在於可以應付95%以上日常生活中所需。」小清原本因為看不清楚，總是畏縮害羞，現在會主動向人打招呼，變得愛笑又有自信，還主動學說中文「謝謝」、「恭喜」等詞彙，表達感謝。

孫啟欽表示，史瓦帝尼當地醫療資源極度匱乏，眼科手術幾乎無法常規執行，許多白內障的患者甚至需送往鄰國莫三比克治療。此次成功案例不僅改善小清的視力，也象徵著台灣與非洲醫療合作的堅實成果。

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小清的醫療費用全數由長庚醫院提供資助，展現台灣醫療團隊在慈善與國際合作上的專業與溫度。基隆長庚醫副院長詹益聖感謝到場的外交部次長陳立國，以及阿彌陀佛關懷協會、台灣創意市集有限公司等單位共同促成此次善舉。

詹益聖說，未來長庚醫療團隊期盼持續推動人道醫療援助，讓更多身處資源不足地區的兒童獲得公平且有尊嚴的治療機會。（編輯：管中維）1140515

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