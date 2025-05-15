鄭英耀反對學校赴中交流 陸委會：依循健康有序原則

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（中央社記者吳書緯台北15日電）教育部長鄭英耀昨天表示，現階段不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」。陸委會副主委沈有忠今天表示，陸委會的立場是兩岸交流依循健康有序原則，而且還有很多國家可以幫台灣學生更國際化與多元化。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。沈有忠進入會議室前接受媒體聯訪。

媒體提問，鄭英耀表態禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」，也有師生表示兩岸交流難做，也怕因此觸法。

沈有忠表示，陸委會的立場是兩岸交流要依循健康有序原則，教育部現在有相關登錄機制，陸委會也有揭露制度。

沈有忠說，還有很多國家，可以幫助台灣學生更國際化和多元化，如果真的要到中國大陸進行雙邊交流，千萬要記得人身安全，或者是做好事前登錄，這樣也可以確保交流是健康有序。

台灣經濟民主連合昨天表示，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中國參與具政治意圖的交流營隊，並持續借用國立大學場地進行招生說明，形同在台灣高等教育機構內推動中共統戰認同工程。

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沈有忠說，中共在台灣校園滲透情況越來越嚴重，手法越來越多樣。他說，交流行程如果有違規、違常情況，陸委會會針對這些機關，不管是對岸機關，或者是台灣邀請機關，都會善加提醒，並且做註記。

沈有忠指出，特別是有統戰的交流活動，或者是參訪紅色供應鏈，這些活動陸委會都會做好相關提醒。（編輯：蘇志宗）1140515