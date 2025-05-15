加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
關稅匯率動盪夾擊 8大工商團體籲支持撥補台電穩定電價
首頁 / 政治

鄭英耀反對學校赴中交流 陸委會：依循健康有序原則

2025/5/15 10:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北15日電）教育部長鄭英耀昨天表示，現階段不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」。陸委會副主委沈有忠今天表示，陸委會的立場是兩岸交流依循健康有序原則，而且還有很多國家可以幫台灣學生更國際化與多元化。

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局、海洋委員會、大陸委員會、法務部調查局報告「中國複合式威脅對我國家安全之影響」，並備質詢。沈有忠進入會議室前接受媒體聯訪。

媒體提問，鄭英耀表態禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」，也有師生表示兩岸交流難做，也怕因此觸法。

沈有忠表示，陸委會的立場是兩岸交流要依循健康有序原則，教育部現在有相關登錄機制，陸委會也有揭露制度。

沈有忠說，還有很多國家，可以幫助台灣學生更國際化和多元化，如果真的要到中國大陸進行雙邊交流，千萬要記得人身安全，或者是做好事前登錄，這樣也可以確保交流是健康有序。

台灣經濟民主連合昨天表示，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中國參與具政治意圖的交流營隊，並持續借用國立大學場地進行招生說明，形同在台灣高等教育機構內推動中共統戰認同工程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

沈有忠說，中共在台灣校園滲透情況越來越嚴重，手法越來越多樣。他說，交流行程如果有違規、違常情況，陸委會會針對這些機關，不管是對岸機關，或者是台灣邀請機關，都會善加提醒，並且做註記。

沈有忠指出，特別是有統戰的交流活動，或者是參訪紅色供應鏈，這些活動陸委會都會做好相關提醒。（編輯：蘇志宗）1140515

#中國大陸
#台灣大學
#沈有忠
#教育部
#陸委會
#鄭英耀
#立法院
#外交及國防委員會
沈有忠
反駁台商赴陸投資減 國台辦：今年首季兩岸貿易額增台商被捕海協會致電回覆海基會 國台辦：子虛烏有
鄭英耀
校園手機使用原則將公告 集中管理、尊重各校自訂陸委會示警中共拉攏青年 教長：交流別只想到中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：