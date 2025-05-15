時力疑耶誕活動提高金額 竹市府：撤回標案調整

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）時代力量新竹市議會黨團表示，新竹市府招標今年耶誕活動，擅自巧立名目提高招標金額，要求撤下標案。竹市府表示，將撤回該標案，針對活動內容與預算結構重新檢討與調整。

時代力量竹市議會黨團今天召開記者會，黨籍議員林彥甫說，去年議會審議114年度預算時，多數議員認為市府將耶誕活動預算從113年度的新台幣560萬元提高至1000萬元太多，最終通過800萬元的預算。

林彥甫說，但市府日前上網招標「2025新竹市國際IP暨聖誕活動委託專業服務案」，金額卻高達1150萬元。

時代力量黨籍議員廖子齊指出，議會去年已明確將耶誕活動預算刪減至800萬元，市府卻擅自變更活動名稱、巧立新名目，試圖變相增加預算金額，批評市府公然違法。

廖子齊強調，要求市府立即撤回標案，並公開說明費用結構與規劃細節，確實落實依法行政，市府沒有權力繞過議會、濫用人民的每一分錢。

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竹市府城市行銷處發布新聞稿表示，考量原年度預算書中即已分別列有2個獨立活動計畫，基於整體活動整合效果，嘗試將2案合併辦理，並於執行上嚴格控管經費來源及使用範圍，確保不發生經費互相流用，無違反「預算法」規定。

城銷處表示，為避免爭議、尊重議會職權並落實預算紀律，將撤回該標案，將針對活動內容與預算結構重新檢討與調整，確保各項作業均符合法定程序與預算規定，兼顧民眾期待與活動品質。（編輯：方沛清）1140515