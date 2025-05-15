台南ATM提款未露全臉AI阻詐拉警報 首處試辦點啟用

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市府與金融機構合推「口罩ATM」試驗，民眾提款時若未暫時脫下口罩與安全帽，經AI辨識將發語音警示，盼對詐騙車手有嚇阻效果，首處試辦點仁德區仁德郵局今天啟用。

市長黃偉哲率先提出此構想，上午親自前往仁德郵局試用，系統會透過AI辨識未露出全臉提款者，先發出脫下口罩及安全帽提醒，數秒鐘後仍未能辨識出全臉，就會發出警鈴聲，吸引周遭民眾或金融機構人員注意。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，口罩ATM試驗計畫希望從源頭打擊車手，透過語音提醒及警示聲響，對意圖提款的車手產生心理壓力，進而發揮嚇阻作用，並提醒附近民眾保持警覺；同時，也由金融機構配合在出入ATM路線上加裝監視器，在有必要時協助追蹤車手動態，提升攔阻詐騙成效。

黃偉哲強調，詐騙手法日益翻新，中央與地方必須攜手合作才能有效守護民眾財產安全，市府率先推動口罩ATM等創新防詐措施，期盼金管會及其他相關部會能支持地方政府防詐政策，協助推動相關法規與技術，並鼓勵全國金融機構共同參與，讓防詐網絡更加嚴密。

台南市政府研考會主委蒙志成表示，口罩ATM試驗計畫與金融機構郵局及華碩電腦共同合作，結合公私力量共同防詐，但這個系統沒有與金融機構內部及機台功能連線，只是外加辨識功能，僅提出警示，對犯罪產生嚇阻效果，不會有個資外洩問題。

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蒙志成強調，目前依法仍不能強制民眾使用ATM時露出全臉，希望這套系統發揮有如汽車警報器功能，降低車手領錢狀況，將逐步擴大至警察局提供的幾個車手出沒熱點試辦。

有前往使用ATM民眾表示，首次使用ATM聽到警示音，覺得有點不習慣，但脫下口罩不是很麻煩動作，而且對防詐有正面幫助，不會造成太大困擾。（編輯：陳仁華）1140515

詐騙手法日益翻新，台南市政府推動「口罩ATM」試驗計畫，民眾提款時若未脫下口罩與安全帽，將發出語音警示，市長黃偉哲（右）15日前往首處試辦點仁德郵局關心。中央社記者楊思瑞攝 114年5月15日

台南市政府與金融機構合作推動「口罩ATM」試驗計畫，民眾提款時若未脫下口罩與安全帽，將發出語音警示，台南市長黃偉哲（前左）15日前往仁德郵局試用。中央社記者楊思瑞攝 114年5月15日