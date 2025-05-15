基隆簡姓男子坦承殺兒 妻4月曾通報保護事件

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（中央社記者沈如峰基隆15日電）基隆簡姓男子疑因與妻子爭執，昨晚涉嫌殺害兒子。簡男落網後坦承犯行，全案以殺人罪移送基隆地方檢察署偵辦。

基隆市消防局昨晚9時38分獲報，1處民宅有母親發現兒子需要救護，但救護人員到場時男童已無呼吸心跳，送醫後經搶救仍不治。

警方懷疑與受虐有關，立即展開調查，但當時找不到男童父親簡姓男子。警方最後於今天凌晨將簡男逮捕到案，簡男坦承行凶殺害自己兒子。

基隆市長謝國樑今天與市府警察局及社會處，對外說明此案。

市府指出，男童的父母目前處分居狀態；昨天下午，簡男自安親班將男童接回住處後，男童母親遲未見到簡男再將男童送回外婆住處。男童母親之後前往簡男住處查看，到場後發現男童已無生命跡象，之後由鄰居協助報警。

市府社會處表示，此案不管是男童或是父母親雙方，過去沒有通報家暴事件。4月23日，男童的父母親雙方因發生爭執後，母親首度通報保護事件，因此並非列管個案。市府之後開案評估，派社工訪視，與母親保持聯繫，給予心理、精神支持，並提供律師資訊及安全保護建議方案；但男童母親只向市府表示，男童與父親互動關係不錯，尊重父親探視權。男童母親當時也聲請通常保護令，但尚未核發。

對於男童母親在4月23日申請保護令至今，尚未核定。警方表示，受理此案後，因當事人連續3天都未到案，4月29日已函請基隆地方法院申請核發，目前尚未核發；一般通常保護令核發時間為1週到1個月內。

謝國樑表示，對本案深感遺憾，市府堅守兒虐零容忍的態度，嚴正譴責所有形式的兒虐，近日也將找機會拜訪法院研議有關保護令的流程，包含核定發出的時效與保障受暴者人身安全的效力，降低家暴發生的風險。

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基隆地方法院表示，5月6日收受警方函送的被害人聲請民事通常保護令案，因被害人是聲請通常保護令，而非聲請緊急或暫時保護令，法官於5月8日收受案卷後，當日即依家庭暴力防治法，加開審理庭並定於6月6日審理此案。

地院表示，根據警詢筆錄及聲請狀所示，被害人當時也都沒未提及男童受虐或曾受家庭暴力的相關情節。承辦法官受理此件通常保護令事件，都依家庭暴力防治法及法院辦理家庭暴力案件應行注意事項等相關規定審理。（編輯：方沛清）1140515