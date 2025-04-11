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專家籲家長把握5步驟 面對小孩哭鬧防動手

2025/4/11 14:53
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）小朋友不斷哭鬧考驗家長理智，誰都不樂見「動手」了事，專家建議把握替情緒按暫停鍵等「停、走、吸、動、轉」5步驟，家長即時冷靜調適心情，才能打造兒少健康安全成長環境。

衛生福利部為響應聯合國提倡全世界於2030年前消除對兒少任何形式體罰或身心暴力的目標，自2021年起將每年4月訂為兒少保護宣導月，今年「終止兒虐．守護系列記者會」今天開跑，首場聚焦兒童受虐性腦傷議題，提醒一時失控，可能造成孩子一輩子傷痛。

根據衛福部2020年至2024年數據，重大兒虐死亡及重傷共計134件，其中近5成案件有受虐性腦傷，且25%以上兒童因此喪命，就算存活，高達75%出現不可逆永久傷害。

如何避免一時失控卻對孩子造成永久傷害，開業臨床心理師蔡明娟簡報指出，從單身走到家長，對每個人來說都是重大人生轉折，成為父母之前，建議要做好「知能」、「心理」、「共親職」、「資源」等準備。

最重要的是，當面對孩子哭鬧不止的情境，蔡明娟比喻就像燒燙傷的緊急處理「沖、脫、泡、蓋、送」原則一樣，提出育兒應對五步驟：「1.停-按下暫停」、「2.走-走動步伐」、「3.吸-放慢呼吸」、「4.動-身體活動」、「5.轉-轉換思緒」。

蔡明娟解釋，與其一直抱著孩子哄，不如先把孩子安置在安全的地方，替自己不安、慌亂的情緒「按下暫停鍵」，暫時離開現場，透過空間轉換來爭取重整情緒時間，同時嘗試從1數到10、放慢呼吸，緩解焦慮情緒。

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緊接著，可以動一動、伸展一下，或藉由按摩工具輔助放鬆緊張的肌肉。蔡明娟說，臨床上也常遇到家長太過求好心切，她都會提醒應適度放下追求完美的念頭，閉上眼睛簡單冥想，轉換思緒有助重新開機。

衛福部保護服務司司長張秀鴛補充，有關育兒議題，衛福部提供多種資源，實體如「社會福利服務中心」、「家庭教育中心」、「親子館」等，線上則有衛福瞳鈴眼正向教養影片、親子教育教材等，籲民眾一同加入響應守護兒少行列。（編輯：黃名璽）1140411

#聯合國
#衛福部
#衛生福利部
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