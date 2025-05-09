新北汽車旅館命案 女子涉掐死兒女判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北9日電）新北市蘇姓女子去年間涉嫌在汽車旅館掐死2名子女，新北地院法官與國民法官審理，今天依成年人故意對兒童犯殺人2罪，判處蘇女無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

根據台灣新北地方法院新聞稿，去年5月14日上午7時許，蘇女在一家汽車旅館內讓熟睡的子女喝下混有安眠藥的水，先後以枕頭覆蓋子女臉部，過程中被害者醒來且掙扎，蘇女仍掐住子女頸部，導致2人窒息死亡。

新北地方法院合議庭指出，蘇女竟僅因心情低落，想要自殺，認為子女是自己生的，所以有權殺死他們，無視孩子獨立的生命權，使2名天真活潑、稚嫩的幼童枉死，也使幼童的阿公、舅舅與阿姨因此受有永遠不可磨滅的心靈創痛。

合議庭指出，蘇女從17歲起長期吸毒，明知心情低落實施用毒品會擴大負面情緒，竟在旅館與子女相處的最後幾天內，多次施用K菸與毒品咖啡包，放任自己更加低落，還因此更堅定地殺害2名子女，並選在子女被她下藥、無力抗拒時動手。

透過 Google News 追蹤中央社

合議庭認為，蘇女身為母親，對子女負有保護教養的義務，竟違背子女的信任與依賴，殺死2人，蘇女雖認罪、無前科，但她失業後未積極找工作，且受到親友與多個社福單位支援，仍拿錢買毒，可見她並非經濟窮困而犯案。

合議庭審酌生命的可貴，以及檢辯雙方量刑意見，認定蘇女殺害2子女各成立1個成年人故意殺害兒童罪，均判處無期徒刑、褫奪公權終身。（編輯：張銘坤）1140509

珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。